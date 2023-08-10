دورة تورونتو: ألكاراس إلى الدور الثالث ومونفيس يفاجئ تسيتسيباس

سجل كارلوس ألكاراس 48 فوزا منذ مطلع العام الحالي مقابل 4 هزائم، ويستعد للدفاع عن لقبه في فلاشينغ ميدوز، أواخر الشهر الجاري.

تأهل الإسباني، كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالميا إلى الدور الثالث من من دورة تورونتو الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب (تنس) بفوزه على الأميركي بن شلتون 6-3 و7-6 (7-3).

ويسعى ألكاراس إلى إحراز ثالث لقب له تواليا بعد فوزه في دورة كوينز اللندنية وبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في الشهرين الأخيرين.

ويملك ألكاراس في سجله 48 فوزا منذ مطلع العام الحالي مقابل 4 هزائم ويستعد للدفاع عن لقبه في فلاشينغ ميدوز، أواخر الشهر الجاري.

وعلى الرغم من الفوز بمجموعتين في 56 دقيقة، اعترف ألكاراس بأن الأمر لم يكن سهلا في مواجهة منافسه بقوله إنه "كان أكثر عدوانية مني في مطلع المباراة. حاولت أن أجد إيقاعي وصلابتي، لكني عانيت بعض الصعوبات".

وأضاف "لكني سعيد لبلوغ الدور التالي، مباريات كهذه تساعدني على التركيز. يتعين عليّ اللعب بطريقة أفضل من الآن وصاعدا".

ويلتقي ألكاراس في الدور التالي مع البولندي هوبرت هوركاش.

في المقابل، حقق الفرنسي غايل مونفيس، المصنّف 276 عالميًا مفاجأة بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع 6-4 و6-3.

غايل مونفيس (Getty Images)

مونفيس حقّق فوزه الأول على أحد المصنّفين العشرة الأوائل منذ آذار/ مارس 2022.

وعانى مونفيس الذي هبط إلى المركز 276 عالميًا من سلسلة إصابات في الأعوام الأخيرة، قبل أن يعود ابن الـ36 عامًا إلى الملاعب في آذار/ مارس الماضي.

وقال مونفيس إنه "بعد (خسارة) نقطة المباراة الأولى، حافظت على هدوئي وحاولت اتخاذ خيارات بسيطة".

وتابع أنه "ربما كنت بسيطًا جدًا في نقطة المباراة الأولى، لكني بقيت هادئًا، لم يكن هناك ذعر".

وأضاف أنه "كنت أعلم أن ستيف أتى إلى هنا بثقة كبيرة وسيستمر في تسديداته".

وسيواجه مونفيس في الدور الثالث الفائز بين الأميركي سيباستيان كوردا والإسترالي إلكسندر فوكيتش.

وجاء فوز مونفيس لافتا على اعتبار أنّ اللاعب اليوناني فاز أخيرًا بدورة لوس كابوس المكسيكية، ويعكس إرادة الفرنسي الذي بلغ الدور الثالث من دورة واشنطن الأسبوع الماضي، إلى العودة بقوة إلى المنافسة.

وكان الروسي دانييل مدفيديف بلغ الدور الثالث بفوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-2 و7-5.

كما حذا حذوه الكندي ميلوش راونيتش، بفوزه على الياباني تارو دانييل 6-4 و6-3، وتغلب البريطاني المخضرم إندي موراي على الإسترالي ماكس بورسيل المتأهل من التصفيات 7-6 07-2) و3-6 و7-5.

وخسر الروسسي أندريه روبليف، بطل عام 2017، أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد 4-6 و3-6، وكذلك فعل الألماني إلكسندر زفيريف بسقوطه أمام الإسباني إليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 1-6 و2-6.

وانتهت المواجهة الإيطالية الخالصة بين يانيك سينر وماتيو بيريتيني بفوز الأول 6-4 و6-3.