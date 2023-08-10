مارسيل كولر باق في الأهلي المصري

أوضح مارسيل كولر أنه لم يفكر بعد في ملف التجديد ولا يفكر في مغادرة الأهلي، مؤكدا أنه إذا أحب مكانا سيستمر به والعكس صحيح بالطبع.

صرح المدير الفني لنادي الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، أنه لا يفكر في مغادرة منصبه مع بطل إفريقيا خاصة أن عقده يمتد إلى موسم آخر.

وقال كولر لصحيفة سويسرية إن عقده مستمر مع الأهلي وهناك مفاوضات من جانب رئيس النادي بالفعل لتجديد عقده.

وأكد أن "الموسم الحالي لم ينته بعد في مصر فهناك كأس مصر الذي وصلنا به لدور الأربعة بجانب كأس السوبر الإفريقي".

وأضاف أنه لم يفكر بعد في ملف التجديد ولا يفكر في مغادرة الأهلي، مؤكدا أنه إذا أحب مكانا سيستمر به والعكس صحيح بالطبع.

واعترف كولر بأنه صاحب قرار عدم المشاركة في البطولة العربية لأن اللاعبين بحاجة إلى الراحة بعد الدوري المصري الذي يمتد إلى أشهر طويلة.

وأوضح أن "المدرب الأوروبي في مصر يحظى باحترام وتقدير، وأنا أتحدث باستمرار مع رئيس النادي ومدير الفريق بخصوص أي أمور تخص الأهلي".

وأشار إلى أن الفرق تتعرض لضغوط كبيرة من المشجعين تجبرها على تغيير المدرب باستمرار، موضحا أنه من النادر أن يلعب ضد مدرب مع نفس الفريق مرتين في الموسم.

وبيّن أن اللحظة الأصعب في مسيرة تتويجه مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا كانت في السودان خلال المران الأخير بإلقاء قنبلة غاز داخل الملعب، مؤكدًا أن هذا الأمر أصابه بالهلع.

وختم كولر بالقول إنه فضل عرض الأهلي لأنه الفريق الأكثر نجاحا في إفريقيا، مؤكدا أن الملاحظة السلبية فقط عدم امتلاء المدرجات منذ أحداث ستاد بورسعيد في العام 2012.