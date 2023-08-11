إصابة بوينديا توجه ضربة موجعة لأستون فيلا

صانع الألعاب الأرجنتيني، إميليانو بوينديا، "يعانى إصابة خطيرة في أربطة الركبة" وسيخضع لمزيد من الفحص والاستشارة مع اختصاصي الركبة، وفقا لأستون فيلا.

يغيب لاعب خط وسط أستون فيلا، إميليانو بوينديا، عن بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المرجح أن يغيب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء التدريبات، أول من أمس الأربعاء.

وقال فيلا في بيان، أمس الخميس، إن صانع الألعاب الأرجنتيني "يعانى إصابة خطيرة في أربطة الركبة" وسيخضع لمزيد من الفحص والاستشارة مع اختصاصي الركبة.

سجل بوينديا تسعة أهداف في 73 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع فيلا منذ انضمامه من نورويتش عام 2021. وكان في حالة جيدة في الفترة التأهيلية قبل الموسم.

تشكل الإصابة ضربة موجعة لكتيبة المدرب أوناي إيمري، الذي يبدأ فريقه مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نيوكاسل، غدا السبت، وسيلعب في الدوري الأوروبي هذا الموسم.