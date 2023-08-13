التعادل يحسم قمة تشيلسي وليفربول

ظنّ صلاح الذي أصاب القائم في الدقيقة 12 وكاد أن يسجل أول أهدافه هذا الموسم، أنّه ضاعف تقدم "الريدز" إلا أنّ هدفه ألغي بعد تدخل تقنية الحكم المساعد "فار" ليلغى بداعي التسلل (31).

انتهت قمة المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وضيفه ليفربول بالتعادل 1-1 على ملعب "ستامفورد بريدج"، في مباراة مثيرة شهدت إلغاء هدف لكل من الفريقين.

وسجّل الكولومبي لويس دياس هدف التقدم لليفربول (18)، قبل أن يعادل الوافد الجديد إلى البريمييرليغ الفرنسي أكسيل ديزازي النتيجة لتشيلسي (37).

هذا التعادل هو السابع بين الفريقين اللذين تنافسا بقوة في الأيام الأخيرة لضمّ لاعب برايتون الإكوادوري مويزيس كايسيدو الذي من المتوقع أن يصبح أغلى لاعب في الدوري الممتاز بعدما أكّد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن الفريق توصل إلى اتفاق مع برايتون لضم لاعب الوسط، وذلك بصفقة قياسية بريطانية مقدّرة بـ110 ملايين جنيه إسترليني (140 مليون دولار).

وجمع اللقاء فريقَين طامحين بشدّة لتعويض نكسات الموسم الماضي، حيث عاش تشلسي أسوأ مواسمه منذ سنوات بعيدة عندما حلّ في المركز الثاني عشر ليغيب عن المسابقات الأوروبية، في موسم شهد إقالته لمدربيه الألماني توماس توخيل ثمّ غراهام بوتر، ليحمل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كرة النار في الموسم الطالع.

كما لم تكن الأمور وردية بالنسبة لليفربول الذي تراجع إلى المركز الخامس ليغيب عن دوري أبطال أوروبا ويكتفي بخوض تصفيات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". كذلك، خسر كلوب العديد من نجومه أمثال جوردان هندرسون وجيمس ميلنر والبرازيلي فابينيو، لكنه استقدم في المقابل، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبولاي.

وظهرت منذ اللحظات الأولى رغبة الفريقين في الخروج بالنقاط الثلاث، لكنّ الضيوف استطاعوا انتزاع تقدم مبكر عن طريق دياس (18)، بعدما سلسلة تمريرات رائعة لتصل الكرة إلى النجم المصري محمد صلاح الذي اخترق نحو المنطقة ومرّر كرة خلفية ليأخذ دياس وقته لإيداع الكرة في الشباك بيسراه في الزاوية اليسرى.

وظنّ صلاح الذي أصاب القائم في الدقيقة 12 وكاد أن يسجل أول أهدافه هذا الموسم، أنّه ضاعف تقدم "الريدز" إلا أنّ هدفه ألغي بعد تدخل تقنية الحكم المساعد "فار" ليلغى بداعي التسلل (31).

وتمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ديزازي القادم من موناكو الفرنسي (37)، وذلك بعد أن فشل في تشتيت الكرة إثر ركلة ركنية، قبل أن يمرّرها بن تشيلويل برأسه إلى داخل منطقة الست ياردات، ليصل ديزازي إلى الكرة بالوقت المناسب ويسجّل في مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ولم يهدّئ هدف التعادل من إيقاع الفريقين، حيث ظنّ تشيلسي أنه تقدم بعدها بثلاث دقائق، لكنّ هدف تشيلويل ألغي أيضًا بداعي التسلل (40).

وجاء الشوط الثاني أقل حدية بين الفريقين، لكنّ الدقائق العشر الأخيرة شهدت بعض الحماسة، حيث كان كلا الفريقين يملكان القدرة للخروج بالنقاط الثلاث، إلا أنّ النتيجة بقيت على حالها ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.