رونالدو يقود النصر إلى رفع كأس الملك سلمان للأندية البطلة

قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريق النصر إلى رفع كأس الملك سلمان للأندية البطلة بعد أن قلب تأخره أمام جاره الهلال إلى فوز مثير.

توّج نادي النصر السعودي بكأس الملك سلمان للأندية البطلة، مساء أمس السبت، بعدما هزم جاره الهلال بهدفين لواحد في نهائي مثير أقيم على استاد "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة الطائف.

تقدم الهلال أولا من هجمة سريعة قادها البرازيلي، مالكوم، الذي اخترق الجهة اليمنى لدفاع النصر ثم مرر إلى مواطنه، ميشيل ديلكادو، ليُسدد برأسه كرة استقرت عن يسار الحارس، نواف العقيدي، في الدقيقة 51.

ونجح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في تعديل كفة النصر عند الدقيقة 74 مستغلا تمريرة عرضية مثالية من سلطان الغانم، وذلك بعد 3 دقائق فقط من طرد عبد الإله العمري من صفوف "العالمي".

وعلى الرغم من النقص العددي ظل النصر صامدا حتى نهاية الوقت الأصلي لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين عرف الأول منهما إحراز رونالدو هدف الفوز لفريقه إثر متابعة رأسية لكرة سددها الإيفواري، سيكو فوفانا، وارتدت من العارضة الأفقية.

بهذه النتيجة فاز النصر بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه كما نال رونالدو لقب الهداف بعد أن نجح في زيارة شباك الخصوم في 6 مناسبات.