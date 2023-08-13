ريال مدريد يفتتح موسمه بفوز مستحق على أتلتيك بلباو

تغلب فريق ريال مدريد بفوز مستحق على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني "لا ليغا".

افتتح نادي ريال مدريد موسمه الجديد في الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، مساء أمس السبت، بفوز مستحق حققه خارج قواعده على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين دون رد.

وأحرز البرازيلي رودريغو غوس، أول أهداف الريال في الدقيقة 28 بعد تمريرة من المدافع داني كارفاخال. ثم أضاف الوافد الجديد جود بيلينغهام، الهدف الثاني عند الدقيقة 36، مستثمرا تمريرة من دافيد ألابا.

وشهدت الدقيقة 50 خروج المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، بعد إصابة خطيرة تعرض لها على مستوى الركبة قد تكون مشابهة لتلك التي أصابت الحارس تيبو كورتوا، بحسب ما أفادت تقارير إسبانية.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى، اليوم الأحد، حيث يلتقي حامل اللقب برشلونة مع خيتافي على أرض الأخير، ويلعب سيلتا فيغو مع أوساسونا، وفياريال مع ريال بيتيس.