ريال مدريد يتعاقد مع الحارس كيبا على سبيل الإعارة من تشيلسي

أعلن ناديا‭ ‬ريال مدريد وتشلسي، اليوم الإثنين، توصلهما إلى اتفاق يقضي بإعارة حارس المرمى كيبا أريسابالاغا لمدة موسم واحد للنادي الإسباني.

تعاقد ريال مدريد الإسباني مع الحارس الدولي، كيبا أريسابالاغا، على سبيل الإعارة لموسم واحد من تشلسي الإنجليزي، وفق ما أعلن الناديان اليوم، الإثنين، وذلك لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة ستبعده عن معظم فترات الموسم الحالي.

وأفاد ريال مدريد، في بيان صحافي، بأنه "اتفق وتشلسي على إعارة اللاعب كيبا أريسابالاغا (...) حتى 30 تموز/ يونيو 2024".

وتعرّض كورتوا (31 عامًا)، وهو الحارس الأساسي للفريق الاسباني، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات، الخميس الماضي، وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.

وارتبط أريسابالاغا (28 عامًا)، حارس أتلتيك بلباو السابق، الذي انتقل إلى تشلسي مقابل مبلغ قياسي لحارس مرمى قدره 80 مليون يورو في 2018، ببايرن ميونيخ الألماني منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية.

وكان كيبا قد وصل إلى ستامفورد بريدج في صيف 2018 قادما من أتلتيك بلباو، وأثبت نفسه سريعًا كخيار أساسي منذ موسمه الأول. وشارك في 54 مباراة خلال موسم 2018-2019، والتي انتهت بفوز تشلسي بالدوري الأوروبي.

وخاض الحارس الإسباني 109 مباراة أخرى مع الـ"بلوز" على مدار المواسم الأربعة التالية، وتمكن من الفوز معه بدوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وحمل كيبا شارة القيادة لأول مرة الموسم الماضي وأعاد تثبيت نفسه في تشكيلة منتخب بلاده.