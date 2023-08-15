آرسنال يتعاقد مع حارس مرمى إسباني

قال المدير الرياضي لآرسنال إيدو "نرحب بدافيد لدينا على سبيل الإعارة لمدة موسم. دافيد حارس مرمى عالي الجودة، وقد قدّم باستمرار مستوى عالٍ مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

أعلن نادي آرسنال الثلاثاء تعاقده مع الحارس الإسباني دافيد رايا من برينتفورد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويضع انتقال رايا إلى ملعب "الإمارات" الدولي الإسباني في مواجهة قوية مع آرون رامسدايل على مركز أساسي مع "المدفعجية".

ولعب رايا البالغ من العمر 27 عاما في كل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الـ38 مع برينتفورد الموسم الماضي، ولاقى ثناء واسع النطاق حيال أدائه.

وارتبط اسمه بصفقة قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار) إلى آرسنال قبل صفقة إعارته، والتي قيل إنها كلفت نادي شمال لندن ما يقارب ثلاثة ملايين جنيه إسترليني.

ولدى آرسنال خيار جعل انتقال رايا دائما مقابل 27 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم الحالي.

وقال المدير الرياضي لآرسنال إيدو "نرحب بدافيد لدينا على سبيل الإعارة لمدة موسم. دافيد حارس مرمى عالي الجودة، وقد قدّم باستمرار مستوى عالٍ مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف أنه "مع انضمام دافيد إلينا، فإننا نضيف الجودة والعمق إلى فريقنا حتى نتمكن من الأداء على أعلى مستوى ممكن في كل المسابقات".

وشوهد رايا في مدرجات ملعب "الإمارات" السبت خلال فوز آرسنال على نوتنغهام فورست 2-1 في افتتاح مشواره بالدوري.

وكان رامسدايل حارسا قويا لآرسنال منذ وصوله من شيفيلد يونايتد عام 2021. لكن المدرب الإسباني للنادي ميكيل أرتيتا أراد منافسا له بعد بيع الحارس الاحتياطي الأميركي مات تيرنر إلى نوتنغهام فورست.

وحقق رايا 20 مباراة بشباك نظيفة من 62 خاضها في البريمييرليغ، وشارك في 161 مباراة مع برينتفورد في مختلف المسابقات.

ورغم صفقة الإعارة، مدد الحارس الإسباني عقده مع برينتفورد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي.