الكاميروني نكودو ينتقل إلى ضمك السعودي

انتقل لاعب كرة القدم الكاميروني جورج - كيفين نكودو من فريق بشيكطاش التركي إلى نادي ضمك السعودي.
وأوضحت إدارة نادي ضمك في بيان، الإثنين، أن لاعب خط الوسط نكودو (28 عاماً وقع عقدا مع الفريق لمدة عامين.
ولعب نكودو مع بشيكطاش التركي 4 مواسم، فاز خلالها ببطولة كأس تركيا وكأس السوبر التركي.
وسبق لنكودو أن لعب في أندية أوروبية عريقة مثل نانتس ومرسيليا الفرنسيين وتوتنهام الإنجليزي.
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|وقعت إدارة نادي #ضمك برئاسة المهندس خالد بن مشعط ، عقدًا احترافيًا مع الكاميروني " جورج نكودو " لاعب خط الوسط ، ليمثل بموجبه صفوف الفريق الأول لكرة القدم لموسمين رياضيين . pic.twitter.com/CvORWymJ0k— نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) August 14, 2023
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