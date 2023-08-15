الكاميروني نكودو ينتقل إلى ضمك السعودي

انتقل اللاعب الكاميروني، نكودو، إلى نادي ضمك السعودي لمدة موسمين قادما من بشيكطاش التركي، حسب بيان صادر عن إدارة نادي ضمك.