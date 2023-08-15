رياضة | رياضة عالمية
15/08/2023 - 14:30

الكاميروني نكودو ينتقل إلى ضمك السعودي

انتقل اللاعب الكاميروني، نكودو، إلى نادي ضمك السعودي لمدة موسمين قادما من بشيكطاش التركي، حسب بيان صادر عن إدارة نادي ضمك.

الكاميروني نكودو ينتقل إلى ضمك السعودي

(تويتر)

انتقل لاعب كرة القدم الكاميروني جورج - كيفين نكودو من فريق بشيكطاش التركي إلى نادي ضمك السعودي.

وأوضحت إدارة نادي ضمك في بيان، الإثنين، أن لاعب خط الوسط نكودو (28 عاماً وقع عقدا مع الفريق لمدة عامين.

ولعب نكودو مع بشيكطاش التركي 4 مواسم، فاز خلالها ببطولة كأس تركيا وكأس السوبر التركي.

وسبق لنكودو أن لعب في أندية أوروبية عريقة مثل نانتس ومرسيليا الفرنسيين وتوتنهام الإنجليزي.

نكودو ضمك بشيكطاش السعودية كرة قدم رياضة ملاعب

التعليقات