الإصابة تُبعد ريس جيمس عن تشلسي "بضعة أسابيع"

لدى سؤاله عن مدة غياب جيمس عن الملاعب، أجاب المدرب الجديد للنادي اللندني عشية لقاء الجار وست هام في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز: "الأمر لا يتعلق ببضعة أيام، بل ربما بضعة أسابيع".

سيفتقد تشلسي الإنجليزي ظهيره الدولي ريس جيمس، الذي استلم أخيرا شارة قائد الفريق، لـ"بضعة أسابيع"، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال التمارين، وفق ما أفاد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الجمعة.

ولدى سؤاله عن مدة غياب جيمس عن الملاعب، أجاب المدرب الجديد للنادي اللندني عشية لقاء الجار وست هام في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز: "الأمر لا يتعلق ببضعة أيام، بل ربما بضعة أسابيع".

وتابع: "الخبر الجيد أنها ليست مشكلة كبيرة"، مشدداً "الأهم الآن هو استباق المشاكل والحرص على أن يكون في قمة جاهزيته وأقوى مما كان عليه سابقا حين يعاود اللعب".

ووصف الأرجنتيني إصابة القائد الجديد للفريق بـ"اللحظة الحزينة" بالنسبة للذي "كان متحمسا لحمله شارة القائد"، مضيفا: "سنتابعه يوميا، ونريد رؤيته مع الفريق في أقرب وقت ممكن".

وقد يصب غياب جيمس في صالح الوافد الجديد هذا الصيف الفرنسي مالو غوستو الذي حل بدلاً منه في الدقائق الأخيرة من لقاء المرحلة الافتتاحية ضد ليفربول (1-1).

ويفتقد تشلسي أصلا مهاجمه الجديد الفرنسي كريستوفر نكونكو لفترة طويلة بعدما اضطر لإجراء عملية جراحية في الركبة نتيجة إصابة تعرض لها خلال مباراة ودية استعدادية في شيكاغو، كما الحال بالنسبة للفرنسي الآخر ويسلي فوفانا الذي خضع في أيلول/ سبتمبر لجراحة من أجل معالجة إصابة في أربطة الركبة.

كما يغيب تريفوه توم شالوباه والمهاجم الألباني أرماندو برويا لإصابتهما في الفخذ والركبة تواليا، مع إمكانية عودتهما الى الفريق الشهر المقبل.