الياباني واتارو إندو في طريقه إلى ليفربول

مدرب شتوتغارت: "ليفربول قدم عرضا ماليا جيدا للاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عاما، وقائد فريق شتوتغارت الذي لعب كل مباريات منتخب اليابان الأربع في كأس العالم، العام الماضي".

أعلن لاعب خط وسط شتوتغارت الألماني، واتارو إندو، أمس الخميس، حصوله على تصريح للسفر إلى إنجلترا تمهيدا لإنهاء إجراءات ضمه والفحص الطبي في ليفربول.

وقال مدرب شتوتغارت، سيباستيان هونيس، إن ليفربول قدم عرضا ماليا "جيدا" للاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عاما، وقائد فريق شتوتغارت الذي لعب كل مباريات منتخب اليابان الأربع في كأس العالم، العام الماضي.

وأكد هونيس أنه "حصل فيها واتارو على موافقة النادي لإتمام محادثات الضم ثم الفحص الطبي. نحن نتحدث عن لاعب يبلغ من العمر 30 عاما ينتهي عقده في غضون 10 أشهر، ولذا فإن العرض المالي جيد من وجهة نظر النادي".

ووصف هونيس الانتقال إلى ليفربول بأنه "حلم" إندو، وقال إنه لم يحاول تغيير رأيه.

إندو لاعب خط وسط مدافع يمكنه اللعب في مركز الدفاع، ويلعب في صفوف شتوتغارت منذ العام 2020، وسجل خمسة أهداف في 33 مباراة بالدوري الألماني الموسم الماضي، حيث تجنب النادي الهبوط بصعوبة بالغة.