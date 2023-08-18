نفس الكرة للرجال والنساء في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

مديرة بطولة أميركا المفتوحة: "نوع الكرة المستخدمة يعود بالكامل إلى اللاعبين والبطولة، وإن اتحاد التنس الأميركي كان بحاجة فقط إلى معرفة خياراتهم في بطولة العام الماضي حتى يمكن طلب ما يكفي من الكرات من شركة (ويلسون) المصنعة لكرات البطولة".

تشهد بطولة أميركا المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، هذا العام، استخدام الرجال والنساء لنفس كرة التنس، في استجابة لشكاوى بعض اللاعبات اللاتي اشتكين، العام الماضي، من أنهن يستخدمن منتجا أقل جودة.

كانت البولندية إيغا شفيونتيك - متصدرة التصنيف العالمي التي فازت بالبطولة - من بين اللاعبات اللواتي شعرن بأن كرتهن الخفيفة لم تحافظ على قوتها بالمقارنة بالكرة التي يستخدمها الرجال، حيث تعد بطولة أميركا المفتوحة الوحيدة بين بطولات الغراند سلام الأربع التي يستخدم فيها الرجال كرات مختلفة عن تلك التي تستخدمها النساء.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة بطولة أميركا المفتوحة، ستايسي أليستر، أمس الخميس، إن "نوع الكرة المستخدمة يعود بالكامل إلى اللاعبين والبطولة، وإن اتحاد التنس الأميركي كان بحاجة فقط إلى معرفة خياراتهم في بطولة العام الماضي حتى يمكن طلب ما يكفي من الكرات من شركة (ويلسون) المصنعة لكرات البطولة".

وأشارت إلى أنه "جرى تقديم طلب التغيير، وسيتم تنفيذه في بطولة هذا العام، والتي تبدأ في 28 آب/ أغسطس، على أساس تجريبي".

وتشمل التغييرات الأخرى التي سيجري تطبيقها، استخدام الأجهزة اللوحية من قبل المدربين الذين يجلسون في المدرجات.