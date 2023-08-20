توتنهام يحسم مواجهته أمام مانشستر يونايتد بهدفين

حسم فريق توتنهام، السبت، لقاء القمة الذي جمعه بخصمه مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي، بعد فوزه بهدفين دون رد على ملعب توتنهام.

جاءت المباراة حماسية من الطرفين، وبدا واضحا منذ البداية تفوق صاحب الأرض الذي نجح لاعبوه في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب، مستغلين حالة الارتباك في خط دفاع "الشياطين الحمر".

وترجم توتنهام سيطرته إلى تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 49 عن طريق السنغالي بابي سار، قبل أن يضيف الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد الهدف الثاني لتوتنهام بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 83.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 4 نقاط بعد تعادله في لقائه الافتتاحي بالدوري بهدفين لمثلهما أمام برينتفورد، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط من فوزه في الجولة السابقة على ولفرهامبتون بهدف دون رد.