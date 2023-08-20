نابولي يبدأ الدفاع عن لقب "الكالتشيو" بثلاثية أمام فروزينوني

هزّ فريق الجنوب شباك مضيفه عبر دي ماتيو وأوسيمين (هدفين) بينما سجل المغربي هواري هدف الوافد الجديد إلى دوري النخبة الإيطالي.

تغلب فريق نابولي على مضيفه فروزينوني بثلاثة أهداف لواحد، السبت، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

تقدم فروزينوني، القادم الجديد إلى "الكالتشيو"، بهدف مُبكر أحرزه المغربي عبد الرحمن هواري من علامة الجزاء بعد 7 دقائق من بداية المباراة.

ولم يتأخر نابولي كثيرا ليدرك التعادل عبر هدف سجله ماتيو بوليتانو في الدقيقة 24، أعقبته سيطرة شبه مطلقة لفريق الجنوب الذي نجح في قلب النتيجة لمصلحته بهدف ثان حمل توقيع هداف الموسم الماضي، النيجيري فيكتور أوسيمين، عند الدقيقة 42.

وعقب الاستراحة واصل نابولي أفضليته إلى أن أمن انتصاره بهدف ثالث جاء مع حلول الدقيقة 79 عن طريق أوسيمين الذي استثمر كرة من القائد جيوفاني دي لورينزو.

يذكر أن نابولي حقق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب 33 عاما، بأداء هجومي ممتع تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي رحل ليتسلم الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي قبل أيام قليلة، وحل محله الفرنسي رودي غارسيا.