 وست هام يلحق بتشيلسي هزيمة مفاجئة

صاحب الأرض وست هام كان البادئ بالتسجيل عن طريق المغربي نايف أكرد في الدقيقة 7, ورد اللاعب الشاب كارني تشوكويمكيا بهدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 28، وأهدر الأرجنتيني إنزو فيرنانديز ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 43.

ألحق فريق وست هام هزيمة مفاجئة بغريمه تشيلسي في ديربي لندن، الأحد، عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف لواحد في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صاحب الأرض وست هام كان البادئ بالتسجيل عن طريق المغربي نايف أكرد في الدقيقة 7, ورد اللاعب الشاب كارني تشوكويمكيا بهدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 28، وأهدر الأرجنتيني إنزو فيرنانديز ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 43.

ورغم أن البلوز كان الأكثر خطورة على مرمى منافسه، إلا أنه لم ينجح في ترجمة الفرص التي لاحت لمهاجميه إلى أهداف، حتى جاءت الدقيقة 53، والتي شهدت تسجيل الجامايكي ميخائيل أنطونيو لهدف وست هام الثاني، قبل أن يضيف البرازيلي لوكاس باكيتا الهدف الثالث في الدقيقة 5+90 من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء تعرض المغربي نايف أكرد للطرد في الدقيقة 67 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

وفي مباراة سبقتها بنفس الجولة، نجح فريق أستون فيلا في استعادة توازنه بعد خسارته الثقيلة بخماسية مقابل هدف أمام نيوكاسل في الجولة الأولى، ليعود بقوة ويحقق فوزا كبيرا على إيفرتون برباعية دون رد.