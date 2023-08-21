تتويج تركي ببطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 عاما

فاز لاعب المنتخب التركي، ألبيران بربر، بالميدالية الذهبية في نهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 عاما، والتي أقيمت في العاصمة الأردنية، عمان.

توج لاعب المنتخب التركي، ألبيران بربر، بالميدالية الذهبية في نهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 عاما، والتي أقيمت في العاصمة الأردنية، عمان.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وقال الاتحاد التركي للمصارعة في بيان له إن بربر تغلب على منافسه الإيراني، ياسين علي يزدي، في نهائي وزن 82 كغم، بواقع 9 - 1 ليصبح بطلا للعالم.

كما أحرز الرياضيان التركيان آزات صاري يار، ومحمد علي غوجمان، ميدالية برونزية في وزن 67 كغم و72 كغم بنفس البطولة.

واستكملت تركيا البطولة بميدالية ذهبية واخرى فضية و5 برونزية.