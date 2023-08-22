تشيلسي يعير أفضل لاعبي أكاديميته لنيوكاسل

أعار تشيلسي أحد أكثر لاعبي أكاديميته موهبة إلى نادي نيو كاسل الإنجليزي، بعد جولة من الإنفاق الضخم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

انضم لويس هول، الظهير الأيسر البالغ من العمر 18 عاما، إلى نيوكاسل، اليوم الثلاثاء، في صفقة إعارة لمدة موسم واحد تتضمن التزام النادي، التابع للصندوق السيادي السعودي، بخيار الشراء بناء على المعايير المتعلقة بالأداء.

وحصل هول، الذي كان أحد مشجعي نيوكاسل في طفولته، على جائزة أفضل لاعب في أكاديمية تشيلسي في موسم 2022-23. لكنه لم يتمكن من الحصول على مكان في تشكيلة تشيلسي، الذي أنفق أكثر من 400 مليون دولار على لاعبين جدد في فترة الانتقالات الحالية ليصل إجمالي إنفاقه في فترات الانتقالات الثلاث الأولى في النظام الجديد تحت قيادة تود بوهلي وكليرليك كابيتال إلى ما يزيد عن مليار دولار.

مدرب تشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو، لديه بن تشيلويل وليفي كولويل كخيارين في مركز الظهير الأيسر في موسم لا يشارك فيه الفريق في البطولات الأوروبية.

وقال هول "أنا وعائلتي من مشجعي نيوكاسل، وبالنسبة لي ولأخي هو ناد كبير ولا أطيق الانتظار للمشاركة."

وشارك هول في 12 مباراة مع تشيلسي، وشارك أساسيا في مباراتي الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل، الموسم الماضي.