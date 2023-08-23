برناردو سيلفا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2026

مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد لاعبه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا حتى العام 2026.

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا في كرة القدم، مساء الأربعاء، تجديد عقد لاعبه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا حتى العام 2026.

وربطت عدة تقارير برناردو بالرحيل عن سيتي هذا الصيف مع رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه على غرار برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان بطل فرنسا، وبعض الأندية السعودية.

لكن لاعب خط الوسط الهجومي والجناح الذي ينتهي عقده الحالي في 2025 جدّد عقده لعام إضافي.

ونقل النادي عن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قوله: "عشت ست سنوات رائعة مع مانشستر سيتي وأنا سعيد لتمديد وقتي هنا".

وأضاف "الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان مميزًا جدًا ومن الرائع أن أكون جزءا من هذه المجموعة المتعطشة والشغوفة".

وانضم سيلفا إلى سيتي في العام 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي، وتوج معه بلقب الدوري الممتاز خمس مرات ودوري أبطال أوروبا هذا العام.

وشارك سيلفا مع الفريق في 308 مباريات في جميع المسابقات سجل خلالها 55 هدفًا.

ودوليًا، خاض 82 مباراة مع المنتخب البرتغالي وتوج معه بلقب دوري الامم الاوروبية 2019 عندما اختير أفضل لاعب في البطولة.