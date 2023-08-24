النصر السعودي يتعاقد مع المدافع الإسباني لابورت من مانشستر سيتي

أعلن نادي النصر السعودي، الخميس، تعاقده رسميا مع المدافع الدولي الإسباني إيمريك لابورت قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. ونشر حساب نادي النصر عبر منصة "اكس" مقطع فيديو قصير للاعب الإسباني يشير فيه إلى مسيرته الاحترافية.

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت، المتوّج مع مانشستر سيتي بلقبي أوروبا وإنجلترا حتى عام 2026، لينضم إلى قافلة النجوم الجدد مع حامل لقب بطولة الأندية العربية في كرة القدم.

ونشر النصر مقطع فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه لابورت (29 عامًا) وهو يقول: "هيا يا شباب، إنه سهل جدًا، لابورت هنا".

فيما أشارت تقارير صحافية إلى انفاق فريق العاصمة 27.5 مليون يورو (نحو 30 مليون دولار) لضم لابورت إلى البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات والقادم في كانون الثاني/يناير الماضي بصفقة ضخمة.

وتعاقد "العالمي" هذا الصيف مع أمثال المهاجم السنغالي ساديو مانيه من بايرن ميونيخ الألماني، ولاعبي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر الإيطالي، وصيف بطل أوروبا، والعاجي سيكو فوفانا من لنس الفرنسي، والظهير البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولاعب الوسط البرتغالي أوتافيو من بورتو.

Dear Cityzens, today I wanted to share a story with you...



It has lasted for five and a half unforgettable years. Plenty of memories that I will keep forever close to my heart. pic.twitter.com/hR2e5CWfVi — Aymeric Laporte (@Laporte) August 23, 2023

ووَدَّعَ لابورت فريقه مانشستر سيتي في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأها بلقطات من لحظات توقيعه عقد انضمامه إلى سيتي في كانون الثاني/ يناير 2018 قادمًا من أتلتيك بلباو وتضمنت مشاهد من تدخلاته الدفاعية وأهدافه واحتفالاته بالألقاب، مرفقًا إياها برسالة وداعية.

وقال الفرنسي الأصل "أعزائي الـ‘سيتيزينس‘، أردت اليوم أن أشارككم قصة... لقد دامت لخمسة أعوام ونصف لا تنسى. الكثير من الذكريات التي سأبقيها على الدوام في قلبي".

ووجد لابورت نفسه يصارع على مركز له في تشكيلة المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا، في ظل وجود الهولندي نايثن أكيه، والبرتغالي روبن دياش، والسويسري مانويل أكانجي والتعاقد مع الكرواتي يوشكو غفارديول.

نعـم .. صحيييح #لابورت_نصراوي