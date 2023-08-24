دوري أبطال آسيا: نتيجة قرعة دور المجموعة

في ما يأتي نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا في كرة القدم لمنطقة الغرب التي سُحبت، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد القاري في كوالالمبور:
المجموعة الأولى: باختاكور (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، آهال (تركمانستان)، العين (الإمارات).
المجموعة الثانية: السد (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيصلي (الأردن)، الشارقة (الإمارات).
المجموعة الثالثة: الاتحاد (السعودية)، سيباهان (إيران)، القوّة الجوية (العراق)، ايه جي أم كاي (أوزبكستان).
المجموعة الرابعة: الهلال (السعودية)، نساجي مازندران (إيران)، مومباي سيتي (الهند)، نافباخور (أوزبكستان).
المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الدحيل (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، النصر (السعودية).
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