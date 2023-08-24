دوري أبطال آسيا: نتيجة قرعة دور المجموعة

أُجريت قرعة دوري أبطال آسيا في كرة القدم لمنطقة الغرب، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد القاري في كوالالمبور.

في ما يأتي نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا في كرة القدم لمنطقة الغرب التي سُحبت، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد القاري في كوالالمبور:

المجموعة الأولى: باختاكور (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، آهال (تركمانستان)، العين (الإمارات).

المجموعة الثانية: السد (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيصلي (الأردن)، الشارقة (الإمارات).

المجموعة الثالثة: الاتحاد (السعودية)، سيباهان (إيران)، القوّة الجوية (العراق)، ايه جي أم كاي (أوزبكستان).

المجموعة الرابعة: الهلال (السعودية)، نساجي مازندران (إيران)، مومباي سيتي (الهند)، نافباخور (أوزبكستان).

المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الدحيل (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، النصر (السعودية).