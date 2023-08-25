شو مدافع يونايتد يغيب عدة أسابيع للإصابة

يونايتد يعلن غياب مدافعه لوك شو، عدة أسابيع، إثر تعرضه لإصابة عضلية.

أعلن مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن المدافع الدولي، لوك شو، سيغيب لعدد من الأسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وذكر يونايتد في بيان صدر عنه مساء أمس، الخميس، أن الإصابة ستخضع للتقييم الطبي، لكن الظهير الأيسر سيغيب عن "المباريات القادمة".

وبدأ شو (28 عاما)، وهو ركيزة في تشكيلة المدرب إيريك تن هاغ، أساسيا في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم، خلال الفوز 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز والخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير.

ويستضيف يونايتد في المباراة المقبلة نوتنغهام فورست، غدا السبت، ثم يزور أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي الأسبوع المقبل، قبل فترة التوقف الدولية.

وسيغيب لاعب الوسط الجديد ميسون ماونت عن المباراتين المقبلتين لإصابته في لقاء توتنهام.

كما يستمر غياب الظهير الأيسر البديل، تايرل مالاسيا، للإصابة منذ الموسم الماضي.