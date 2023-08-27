كيبلانغات يحرز ذهبية المارثون في بطولة العالم لألعاب القوى

قال كيبلانغات، البالغ من العمر 23 عاما، "كان الأمر صعبا، اليوم، لأن الجو كان حارا جدا، لكني شعرت بالراحة لأنني كنت مستعد جيدا لهذا الطقس. لطالما شعرت بأن لدي القوة".

استطاع الأوغندي، فيكتور كيبلانغات، تسيير سباق الماراثون كيفما خطط وبطريقة اقتربت من حد الكمال، حيث انفرد بالمقدمة في الدقائق الأخيرة من السباق ليفوز بذهبية الرجال، اليوم الأحد، في اليوم الأخير من بطولة العالم لألعاب القوى.

أنهى كيبلانغات السباق بزمن قدره ساعتان و8 دقائق و53 ثانية ليتفوق على الإسرائيلي مارو تيفيري بفارق 19 ثانية.

وحصل الإثيوبي لول جبريسيلاسي على الميدالية البرونزية في يوم حار ارتفعت فيه درجة الحرارة في النهاية إلى 28 درجة مئوية.

وقال كيبلانغات، البالغ من العمر 23 عاما، "كان الأمر صعبا، اليوم، لأن الجو كان حارا جدا، لكني شعرت بالراحة لأنني كنت مستعد جيدا لهذا الطقس. لطالما شعرت بأن لدي القوة".

أدى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة إلى عدم إنهاء 24 عداء للسباق الذي انتهى في ساحة الأبطال، ومن بينهم البطل الإثيوبي المدافع عن اللقب تاميرات تولا، الذي أكد أنه عانى من متاعب في المعدة.

تنتهي بطولة العالم بمنافسات سبع نهائيات ساخنة، مساء الأحد، من ضمنها محاولة الأميركية أثينغ مو الدفاع عن لقبها في سباق 800 متر عدو إلى جانب سباق التتابع 4 × 400 للرجال والسيدات لإنهاء المنافسات في بودابست.