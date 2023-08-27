مونديال السلة: كندا تكتسح لبنان بفارق 55 نقطة

ثأر المنتخب الكندي لخسارته قبل 13 عاما في مونديال تركيا، حينما تألق منتخب لبنان بقيادة أسطورته فادي الخطيب وفاز 81-71، إلا أن الرد الكندي جاء مدويا برغم غياب بعض نجومه المحترفين في الدوري الأميركي "أن بي آيه" وفي مقدمهم جمال

لقي منتخب لبنان خسارته القاسية الثانية تواليا في كأس العالم لكرة السلة المقامة في اليابان وإندونيسيا والفلبين، وهذه المرة أمام نظيره الكندي 128-73 ضمن المجموعة الثامنة في جاكرتا، اليوم الأحد.

وتأهل المنتخب الأميركي الشمالي إلى الدور الثاني رسميا، بعد هذا الفوز الذي كان الثاني تواليا بعد تغلبه على فرنسا في مباراته الافتتاحية بفارق 30 نقطة 95-65، فيما كان لبنان قد خسر أمام لاتفيا بفارق 39 نقطة 70-109.

وثأر المنتخب الكندي لخسارته قبل 13 عاما في مونديال تركيا، حينما تألق منتخب لبنان بقيادة أسطورته فادي الخطيب وفاز 81-71، إلا أن الرد الكندي جاء مدويا برغم غياب بعض نجومه المحترفين في الدوري الأميركي "أن بي آيه" وفي مقدمهم جمال موراي.

وتمكن منتخب "رجال الأرز" من التفوق في أول دقيقتين، لكن المنتخب الكندي فرض إيقاعه سريعا عن تنوع أساليب اللعب هجوميا من خلال التمريرات السريعة، مع اعتماد دفاع المنطقة لاستغلال فارق الطول لدى اللاعبين.

وتلقت السلة اللبنانية وابلا من التصويبات من كافة المسافات ولا سيما من خارج القوس.

وفرض الكنديون سطوتهم منذ الربع الأول الذي أنهوه بفارق 16 نقطة 29-13، قبل أن يتوسع الفارق في الربع الثاني إلى ست وثلاثين نقطة 66-30 بقيادة لاعب نيويورك نيكس آر جي باريت ونجم باسكت ساراغوسا الإسباني تراي بل هاينس.

وبلغ الفارق مع نهاية الربع الثالث 52 نقطة 100-48 على الرغم من سعي اللبنانيين لإيقاف خصومهم، إلا أن الفوارق الفنية بين المنتخبين كانت شاسعة جدا، وهذا ما توضحه إحصاءات اللقاء، حيث نجح 9 لاعبين كنديين من تسجيل عشر نقاط وأكثر، وبلغت نسبة نجاح الكنديين في التسجيل 72,5% مقابل 50 % للبنان، كما سجل الكنديون 18 ثلاثية من 30 محاولة مقابل 8 من 19 للبنان، والتقط الكنديون 36 متابعة بينها 24 هجومية، مقابل 18 للبنان، ومرر الأميركيون الشماليون 44 تمريرة حاسمة مقابل 19 لوصيف بطل كأس آسيا.

وكان آر جي باريت أفضل مسجّل لكندا 17 نقطة بينها ثلاث رميات ثلاثية، وأضاف تراي بل هاينس 15 نقطة من خمس ثلاثيات إلى ثماني تمريرات حاسمة. ومن ناحية منتخب "الأرز" أحرز أوماري سبيلمان 16 نقطة وأضاف كريم زينون 19 نقطة بينها ثلاث رميات ثلاثية.

ويلتقي لاحقا، اليوم، منتخبا فرنسا ولاتفيا في قمة أوروبية.