أندريه أونانا يعود إلى تشكيلة المنتخب الكاميروني

عاد حارس مرمى مانشستر يونايتد، أندريه أونانا، من الاعتزال الدولي لينضم إلى تشكيلة منتخب الكاميرون التي اختارها المدرب، ريغوبير سونغ، أمس الثلاثاء.

على الرغم من إبعاده من نهائيات كأس العالم العام الماضي، إلا أن حارس مرمى مانشستر يونايتد، أندريه أونانا، عاد من الاعتزال الدولي لينضم إلى تشكيلة الكاميرون التي اختارها المدرب، ريغوبير سونغ، أمس الثلاثاء.

واختير أونانا ضمن تشكيلة مكونة من 24 لاعبا لمواجهة بوروندي في تصفيات كأس أمم أفريقيا، يوم 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتحتاج الكاميرون فقط إلى التعادل على أرضها لتتأهل للبطولة التي تنطلق في 13 كانون الثاني/ يناير المقبل في ساحل العاج.

وقال أونانا إنه أنهى مسيرته الدولية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن عمر ناهز 26 عاما. وتم استبعاده بعد أن شارك أساسيا في مباراة الكاميرون الأولى في كأس العالم في قطر - التي انتهت بالخسارة 1-0 أمام سويسرا - بسبب خلاف حول تكتيكات الفريق مع سونغ، الذي قال إن اللاعبين بحاجة إلى "إظهار الانضباط والاحترام".

وتعادلت الكاميرون مع صربيا 3-3 وفازت على البرازيل 1-0، لكنها لم تتأهل إلى دور الـ16، لكن أونانا قال العام الماضي "الكاميرون أبدية.. وكذلك حبي للمنتخب الوطني".