بافارد على أعتاب إنتر ميلان

سيكون بافارد ثاني لاعب يتعاقد معه إنتر قادما من بايرن ميونخ هذا الموسم بعد حارس المرمى، يان سومر.

بافارد (أ ب)

يخضع مدافع بايرن ميونخ، بنيامين بافارد، لفحوص طبية في نادي إنتر ميلان الأربعاء قبيل انتقاله المتوقع للنادي الإيطالي.

وسيغادر بافارد، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 2018 ودوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ عام 2020، بعد أربع سنوات أمضاها مع بطل ألمانيا.

"بنيامين بافارد سافر إلى ميلانو بالأمس"، حسبما قال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، يان كريستيان دريسن.

وأضاف "سيخضع لفحوص طبية اليوم، وسينتقل إلى إيطاليا في حال اجتازها".

سيكون بافارد ثاني لاعب يتعاقد معه إنتر قادما من بايرن ميونخ هذا الموسم بعد حارس المرمى، يان سومر.

ومن المقرر ينتهي عقد بافارد مع النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي.

ولعب بافارد معظم المباريات كظهير أيمن خلال السنوات الأربع التي أمضاها في ميونخ، لكنه قال إنه يفضل اللعب في مركز قلب الدفاع.