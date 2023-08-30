مانشستر سيتي يتفق على ضم البرتغالي نونيز

قدم السيتي عرضا لضم نونيز إلا أن وولفرهامبتون رفضه، في حين قرر ابن الـ25 عاما عدم خوض التمارين مع فريقه من أجل الضغط عليه للموافقة على انتقاله في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الحالية.

توصّل نادي مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا الأربعاء إلى اتفاق شفهي مع وولفرهامبتون لضم لاعب وسطه الدولي البرتغالي ماتيوس نونيز، حسب ما أفادت تقارير صحافية.

ووافق السيتي الذي حقق ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) على إنفاق مبلغ 60 مليون دولار، ولكن من دون مكافآت في حين أنه لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وفي صفقة أخرى، سينضم لاعب وسط السيتي الشاب تومي دويل (21 عاما) إلى وولفرهامبتون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وتقدّم سيتي بعرض لضم نونيز إلا أن وولفرهامبتون رفضه، في حين قرر ابن الـ25 عاما عدم خوض التمارين مع فريقه من أجل الضغط عليه للموافقة على انتقاله في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الحالية.

وكان مدرب وولفرهامبتون غاري أونيل قد صرّح عقب فوز فريقه على بلاكبول 5-0 في كأس الرابطة الثلاثاء، أنه لم يكن على علم بأي عرض أفضل من السيتي ويتوقع أن يبقى نونيز في صفوف النادي بعد إقفال سوق الانتقالات الجمعة، إلا أن الوضع تغير بسرعة.

وتعاقد وولفرهامبتون بصفقة قياسية في تاريخه مع نونيز قادما من سبورتينغ مقابل 38 مليون جنيه إسترليني. خاض البرتغالي 34 مباراة في البريمييرليغ الموسم الماضي، وسجل هدفا.