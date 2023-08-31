اكتمال عقد الأندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

أكمل إيندهوفن الهولندي، وأف سي كوبنهاغن الدنماركي، وأنتويرب البلجيكي، عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من منافسات الدور الفاصل للتصفيات الذي اختتم، مساء أمس الأربعاء.

وحجز إيندهوفن مقعده إلى دور المجموعات بانتصاره الكبير على ضيفه رينجرز الأسكتلندي بنتيجة 5 - 1 إيابا، بعد تعادلهما 2 - 2 ذهابا.

وثأر الفريق الهولندي من نفس الفريق الذي حرمه من التأهل لدور المجموعات بالبطولة القارية في الموسم الماضي.

سجل أهداف إيندهوفن، المغربي إسماعيل صيبري (هدفان) في الدقيقتين 35 و54، ولوك دي يونغ في الدقيقة 66، وجوي فيرمان في الدقيقة 78، وكونور جولدسون لاعب نادي رينجرز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81. بينما سجل هدف الفريق الأسكتلندي، تافيرنييه في الدقيقة 65.

وتأهل فريق كوبنهاغن الدنماركي بتعادله مع ضيفه راكوف البولندي 1 - 1، بعدما كان فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وحجز أنتويرب البلجيكي آخر بطاقات التأهل على حساب أيك أثينا اليوناني بفوزه خارج ملعبه بنتيجة 1 - 2، بعدما تغلب في مباراة الذهاب على منافسه بهدف دون رد.

ويخوض الخاسرون للتصفيات منافسات الدوري الأوروبي، فيما تقام قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، اليوم الخميس، في موناكو.