تصفيات يورو 2024: مدرب إنجلترا يستدعي هندرسون ويستبعد سترلينغ

دافع ساوثغيت في مؤتمر صحافي عن قراره قائلا "لم يكن متاحا في المباراتين الأخيرتين (في حزيران/يونيو) وهذا سمح للاعبين لآخرين باللعب بشكل جيد والاندماج في المجموعة".

استدعى مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، غاريث ساوثغيت، لاعب وسط الاتفاق السعودي جوردان هندرسون إلى تشكيلة "الأسود الثلاثة" للمباراتين ضد أوكرانيا في التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024، واسكتلندا وديا في 12 منه.

وقرر ساوثغيت الإبقاء على غالبية الركائز الأساسية للمنتخب بينهم قائد ليفربول السابق هندرسون الذي انتقل هذا الصيف إلى الاتفاق الذي يشرف على تدريبه اسطورة الـ"ريدز" السابق ستيفن جيرارد.

وضمت التشكيلة أيضا قطب دفاع مانشستر يونايتد هاري ماغواير ولاعب وسط مانشستر سيتي كالفن فيليبس على الرغم من عدم الاستعانة بخدماتهما في فريقيهما منذ بداية الموسم.

في المقابل، لم يشفع لجناح تشيلسي رحيم سترلينغ البالغ من العمر 28 عاما تألقه مع الفريق اللندني وتسجيله لهدفين مع تمريرة حاسمة في المباراة الأخيرة في الدوري ضد لوتون (3-0)، من أجل العودة إلى صفوف المنتخب.

وكان ساوثغيت قد استبعد سترلينغ من التشكيلة خلال المعسكر الأخير للمنتخب في حزيران/يونيو الماضي.

ودافع ساوثغيت في مؤتمر صحافي عن قراره قائلا "لم يكن متاحا في المباراتين الأخيرتين (في حزيران/يونيو) وهذا سمح للاعبين لآخرين باللعب بشكل جيد والاندماج في المجموعة".

وأضاف "إنه خيار صعب ورحيم ليس سعيدًا، لكن أنا مقتنع بأنه سيقدم موسما جيدا في تشيلسي، لا شك في ذلك".

ووجَّه ساوثغيت الدعوة للمرة الأولى إلى المهاجم إيدي نكيتياه (24 عاما) المتألق بشكل لافت مع فريقه آرسنال، والأمر ذاته بالنسبة إلى المدافع ليفي كولويل (20 عاما) الأساسي منذ بداية الموسم مع تشيلسي.

ويسيطر منتخب "الأسود الثلاثة" على مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا بالعلامة الكاملة في أربع مباريات، ويبتعد بفارق ست نقاط عن أوكرانيا (لعبت مباراة أقل) التي سيواجهونها في التاسع من الشهر المقبل في فروتشلاف في بولندا.

ويلعب الإنجليز بعد ذلك مباراة ودية ضد اسكتلندا في 12 منه في غلاسكو.

وفي ما يلي القائمة:

- لحراسة المرمى: سام جونستون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدايل (آرسنال).

- للدفاع: بن تشيلويل وليفي كولويل (تشيلسي)، لويس دونك (برايتون)، مارك غويهي (كريستال بالاس)، هاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، فيكايو توموري (ميلان الإيطالي)، كيران تريبييه (نيوكاسل)، كايل ووكر (مانشستر سيتي).

- للوسط: ترنت ألكسندر - أرنولد (ليفربول)، جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، كونور غالاغر (تشيلسي)، جوردان هندرسون (الاتفاق السعودي)، كالفن فيليبس (مانشستر سيتي)، ديكلان رايس (آرسنال).

- للهجوم: إبيريتشي إيز (كريستال بالاس)، فيل فودن وجاك غريليش (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ الألماني)، جيمس ماديسون (توتنهام)، إيدي نكيتياه وبوكايو ساكا (آرسنال)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، كالوم ويلسون (نيوكاسل).