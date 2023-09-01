جنوى الإيطالي يتعاقد مع التركي كوتلو من غالاطة سراي

تعاقد فريق جنوى الإيطالي مع التركي كوتلو من غالاطة سراي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 5 ملايين يورو.

أعلن نادي غالاطة سراي التركي انتقال لاعبه بيركان كوتلو إلى جنوى الإيطالي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار شراء غير إلزامي بقيمة 5 ملايين يورو.

ونشر الحساب الرسمي للنادي التركي على حسابه بمنصة "إكس"، مساء أمس الخميس، تفاصيل الصفقة والتي تتضمن حصول غالاطة سراي على 250 ألف يورو مقابل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عامًا، قد توجه إلى إيطاليا، الخميس، لإجراء فحوص طبية وتوقيع عقد انضمامه لناديه الجديد الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وانضم كوتلو لصفوف غالاطة سراي قبل موسمين قادما من ألانيا سبور، وسجل مع الفريق هدفًا واحدًا وصنع 5 تمريرات حاسمة في 84 مباراة بالقميص الأصفر والأحمر، كما مثل المنتخب التركي في 7 مباريات دولية.