آرسنال يسقط مانشستر يونايتد في الوقت القاتل

كان آرسنال الطرف الأفضل في الشوط الأول من دون أن يصنع فرصا خطيرة على مرمى حارس يونايتد الكاميروني أندريه أونانا.

انتزع آرسنال فوزا قاتلا على مانشستر يونايتد بتسجيله هدفين في الوقت البدل من الضائع من المباراة ليخرج فائزا 3-1، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع آرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، في حين مني مانشستر يونايتد بخسارته الثانية هذا الموسم بعد سقوطه أمام توتنهام 0-2 في الجولة الثانية ليبقى رصيده 6 نقاط.

على ملعب الإمارات في شمال لندن، فشل مانشستر يونايتد مرة جديدة في العودة فائزا من خارج الديار في مواجهة الخمسة الكبار ليسقط بالضربة القاضية هذه المرة.

وسيطر الحذر على أداء الفريقين معظم فترات المباراة ولم تشهد إثارة إلا في الدقائق الأخيرة والوقت بدل الضائع.

وكان آرسنال الطرف الأفضل في الشوط الأول من دون أن يصنع فرصا خطيرة على مرمى حارس يونايتد الكاميروني أندريه أونانا.

واستغل مانشستر يونايتد هجمة مرتدة سريعة ومرر صانع الألعاب الدانماركي كريستيان إريكسن تمريرة بينية رائعة باتجاه ماركوس راشفورد الذي تخلص من مدافعين وسدد كرة قوية لمسها الحارس ارون رامسديل من دون أن يمنع دخولها بمساعدة القائم في الشباك (27).

لم ينعم مانشستر يونايتد بتقدمه أكثر من 35 ثانية لأن البرازيلي غابريال مارتينيلي مرر كرة عرضية باتجاه قائده النروجي مارتن أوديغارد ليتابعها الأخير بيسراه داخل الشباك.

تحسن أداء مانشستر يونايتد في الشوط الثاني لكن آرسنال حصل على ركلة جزاء لدى توغّل الألماني كاي هافيرتز داخل المنطقة، غير أن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" قررت إلغاءها لعدم وجود مخالفة.

بعدها ارتقى مستوى الفريقين في محاولة لانتزاع هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ونجح البديل الأرجنتيني أليخاندرو غارنتشو في تسجيل هدف من لعبة مشتركة رائعة لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغته بداعي التسلل (88).

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل، نجح ديكلان رايس القادم إلى آرسنال من جاره وست هام في صفقة ضخمة تخطت المئة مليون جنيه إسترليني في استغلال تردد دفاع مانشستر ليصوب كرة زاحفة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (90+6).

ورمى مانشستر بكل ثقله في محاولة لتعديل النتيجة لكن آرسنال استغل المساحات الواسعة التي تركها الفريق الضيف ليضيف الهدف الثالث عبر البرازيلي غابريال جيسوس الذي انفرد بالحارس من مسافة بعيدة وتخطى مدافعا بحركة فنية رائعة قبل أن يسجل في المرمى (90+11).