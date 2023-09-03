بيلينغهام ينقذ ريال مدريد من فخ خيتافي

حصل ريال مدريد على ركلة جزاء إثر عرقلة بيلينغهام من قبل كارليس ألينيا داخل المنطقة بيد أن الحكم ماريو ميليرو لوبيس ألغاها بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "فار" (24).

أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد من فخ جاره خيتافي وقاده إلى مواصلة بدايته المثالية بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وعانى ريال مدريد في غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور المصاب، لتحقيق فوزه الرابع تواليا والأول على ملعبه بعدما خاض مبارياته الثلاث الأولى خارج قواعده.

ووجد النادي الملكي نفسه متأخرا بهدف لمهاجمه السابق بورخا مايورال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك التعادل عبر وافده الجديد خوسيلو (47)، ويسجل بيلينغهام هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف الخامس لبيلينغهام في 4 مباريات في الدوري مع النادي الملكي منذ انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف من بوروسيا دورتموند، فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

وفرض حارس مرمى خيتافي دافيد سوريا نفسه نجما للمباراة بتصديه لأكثر محاولة لمهاجمي النادي الملكي ولولاه لكانت النتيجة كبيرة.

وافتتح خيتافي التسجيل خلافا لمجريات اللعب عندما مرر فران غارسيا كرة خاطئة إلى زميله النمساوي دافيد ألابا الذي فشل في السيطرة عليها فخطفها مايورال وتوغل داخل المنطقة وراوغ حارس المرمى كيبا أريسابالاغا وتابعها داخل المرمى (11).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء إثر عرقلة بيلينغهام من قبل كارليس ألينيا داخل المنطقة بيد أن الحكم ماريو ميليرو لوبيس ألغاها بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "فار" (24).

وكاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش يفعلها بارتماءة رأسية من مسافة قريبة أبعدها الحارس سوريا بصعوبة إلى ركنية (33).

وتابع سوريا تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة من مسافة قريبة لخوسيلو إثر تمريرة عرضية لغارسيا (40).

ودفع مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالألماني توني كروس وناتشو مطلع الشوط الثاني مكان الفرنسي إدواردو كامافينغا وفران غارسيا.

ونجح خوسيلو في إدراك التعادل مستغلا كرة مرتدة من يد مدافع خيتافي التوغولي دجين إثر تمريرة عرضية لمودريتش فتابعها داخل المرمى (47).

وتابع ريال مدريد ضغطه بحثا عن هدف الفوز وتألق حارس المرمى في أكثر من مناسبة خصوصا إبعاده لتسديدتي كروس (55) وخوسيلو (66) في تكفل القائم الأيمن بإبعاد تسديدة للألماني (54) وأخرى لداني كارفاخال (65).

ولعب أنشيلوتي ورقتي إبراهيم دياس ولوكاس فاسكيز مكان كارفاخال ومودريتش فازداد ضغط النادي الملكي قبل أن يثمر هدفا قاتلا عندما سدد فاسكيز كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من سوريا وتهيأت أمام بيلينغهام الذي تابعها داخل المرمى (90+5).