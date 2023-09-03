تشيلسي يقدم عرضا باهتا ويخسر على أرضه أمام فورست

على الرغم من الإنفاق الكبير، قدم فريق تشيلسي عرضا باهتا وخسر على أرضه أمام فريق فورست.

يبدو أن فريق تشيلسي ما يزال بحاجة ملحة إلى مزيد من التعزيزات حتى بعد إنفاق نصف مليار دولار على التعاقدات الجديدة.

خسر تشيلسي على أرضه أمام نوتنغهام فورست بنتيجة 0-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، مساء أمس السبت، غداة إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية بعدما تجاوز إنفاقه 500 مليون دولار مع ضم الشاب الموهوب كول بالمر.

كان ظهور تشيلسي الباهت وافتقاره إلى التهديد التهديفي أكثر وضوحا عندما سجل كل من إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، وسون هيونغ مين لاعب توتنهام، ثلاثية في انتصارين كبيرين، السبت.