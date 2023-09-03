ليفاندوفسكي مهدد بالعقوبة من الاتحاد الإسباني

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن تصريحات ليفاندوفسكي تشتكي من أداء التحكيم، لكنها ليست مسيئة بما يكفي لتحرك شكوى أولية من قسم النزاهة في الاتحاد الإسباني إلى لجنة المسابقات.

يواجه نجم برشلونة الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي، عقوبة محتملة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم إثر تصريحات له وصفها البعض بأنها "مسيئة لليغا".

وذكر ليفاندوفسكي لصحيفة بولندية "الدوري الإسباني ليس جذابا بما فيه الكفاية في دعم الهجوم. الحكام يقتلون الدوري".

وأشارت إلى أنه "في بعض المواقف يسمحون لك بأشياء كثيرة جدا في الدفاع، إذا ارتكبت خطأ، فجأة هناك تفسير مختلف وبطاقة صفراء، حتى لا تكون هناك مشاكل. هذا ليس طبيعيا. الدوري لا يريد تعزيز اللعب للهجوم".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن تصريحات ليفاندوفسكي تشتكي من أداء التحكيم، لكنها ليست مسيئة بما يكفي لتحرك شكوى أولية من قسم النزاهة في الاتحاد الإسباني إلى لجنة المسابقات.

ولفتت إلى أن مفتاح أي شكوى يعتمد على المادة 106 من القانون التأديبي المتعلق بـ"التصريحات من خلال أي وسيلة عن أعضاء التحكيم".

ويشير القانون إلى إمكانية فرض عقوبة الإيقاف على الشخص المدان تتراوح بين 4 و12 مباراة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 601 و3005 يوروهات.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن ليفا يتحدث بشكل عام ولا يمكن اعتبار تعبير "إنهم يقتلون الدوري"، كإهانة.