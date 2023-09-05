اللاعب الدولي موسى بارو ينضم لنادي "التعاون" السعودي

تعاقد نادي "التعاون" السعودي مع اللاعب الدولي الغامبي، موسى بارو، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم حتى عام 2026 قادما من بولونيا الإيطالي.

انضم اللاعب الدولي الغامبي، موسى بارو، إلى صفوف نادي "التعاون" السعودي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم حتى عام 2026 قادما من بولونيا الإيطالي.

وأعلن النادي السعودي عن الصفقة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بمنصة "اكس" دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وذكر أن اللاعب بارو وقع على عقود انضمامه في حضور رئيس نادي "التعاون" سعود بن أحمد الرشودي.

وانضم المهاجم الغامبي (24 عاما) إلى أتالانتا الإيطالي في كانون الثاني/ يناير 2017، ورحل عنه عام 2020 إلى بولونيا على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إليه بصورة نهائية عام 2021.

وخاض بارو مع بولونيا في الموسم الماضي بالدوري الإيطالي 32 مباراة ساهم خلالها بـ11 هدفا حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.