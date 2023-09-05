تصفيات يورو 2024: انسحاب غريليش وأكسندر أرنولد من تشكيلة إنجلترا

لن يستدعي المدرب غاريث ساوثغيت أي لاعب لتعويضهما بعدما وجه الدعوة إلى 26 لاعبا الخميس الماضي.

أعلن الاتحاد الإنجليزي الإثنين انسحاب جناح مانشستر سيتي جاك غريليش ومدافع ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة "الأسود الثلاثة" للمباراتين ضد أوكرانيا واسكتلندا بسبب الإصابة.

وغاب غريليش عن فوز السيتي على فولهام 5-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري، بينما أُجبر ألكسندر-أرنولد على الخروج بسبب إصابة في الفخذ بعد تألقه في فوز ليفربول على أستون فيلا 3-0 الأحد.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "انتقل اللاعبان إلى مركز تدريبات المنتخب في سانت جورج بارك الإثنين لكنهما انسحبا من تشكيلة الأسود الثلاثة بعد فحوصات تتعلق بالإصابة التي تعرضا إليها قبل المعسكر".

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن المدرب غاريث ساوثغيت لن يستدعي أي لاعب لتعويضهما بعدما وجه الدعوة إلى 26 لاعبا الخميس الماضي.

وتواجه إنجلترا مضيفتها أوكرانيا في مدينة فروتشلاف البولندية السبت المقبل في تصفيات كأس أوروبا 2024 (المجموعة الثالثة)، قبل أن تحل ضيفة على اسكتلندا في مباراة ودية بمناسبة الذكرى 150 للمباراة الأولى بين البلدين الثلاثاء المقبل في غلاسكو.

وتتصدر إنجلترا مجموعتها في التصفيات القارية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بفارق ست نقاط أمام أوكرانيا التي لعبت مباراة أقل، فيما تتقاسم إيطاليا ومقدونيا الشمالية المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط لكل منهما علما أن الأولى لعبت مباراتين فقط حتى الآن مقابل ثلاث مباريات للأخيرة.

وتحتل مالطا المركز الأخير من دون رصيد.