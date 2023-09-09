إثر زلزال المغرب: دقيقة صمت بالملاعب الأوروبية لغاية 21 أيلول

تقف الأندية والمنتخبات الأوروبية دقيقة صمت اعتبارا من الأحد وحتى 21 أيلول/ سبتمبر الجاري تخليدا لذكرى ضحايا الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" السبت الوقوف دقيقة صمت في جميع المباريات حدادا على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة – السبت، وذلك حتى 21 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ونشر الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي بيانا قال فيه "ضحايا الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب سيظلون بالذاكرة في جميع المباريات المقبلة للمنتخبات الوطنية والأندية (الأوروبية)".

وأضاف "سيقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دقيقة صمت في جميع مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المقبلة اعتبارا من الأحد وحتى 21 أيلول/ سبتمبر الجاري تخليدا لذكرى ضحايا الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب".

وتابع الاتحاد "قلوب كرة القدم الأوروبية مع الشعب المغربي في هذه الأوقات الصعبة".

وعبرت مجموعة كبيرة من الأندية والاتحادات المحلية والدولية بالعالم عن مواساتها وتضامنها مع المغرب.

وليل الجمعة – السبت، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن "وفاة 1037 شخصا وإصابة 721 آخرين بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني"، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية، السبت.