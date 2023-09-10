إقالة فليك بعد الخسارة المذلة أمام اليابان

استلم فليك مهمة تدريب ألمانيا صيف عام 2021 خلفا ليواكيم لوف الذي تولى المهمة على مدى 15 عاما وقاد المنتخب إلى إحراز كأس العالم في البرازيل عام 2014.

أقيل مدرب منتخب المانيا لكرة القدم هانزي فليك من منصبه الأحد إثر الخسارة المذلة أمام اليابان 1-4 السبت في فولفسبورغ، كما أعلن الاتحاد الألماني للعبة.

وبات فليك أول مدرب والوحيد الذي تتم إقالته منذ استحداث هذا المنصب عام 1926.

وسيتولى رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الألماني ومدرب ألمانيا السابق والذي قادها إلى نهائي مونديال 2002، الإشراف مؤقتا على المنتخب بانتظار تعيين مدرب جديد.

واعتبر رئيس الاتحاد الألماني، برند نويندورف، في بيان أن الإقالة "لا يمكن تحاشيها لا سيما بعد النتائج الأخيرة السيئة".

واعتبر أن القرار "كان الأصعب له حتى الآن"، مشيرا إلى حاجة الفريق إلى "روح وإيجابية جديدتين وثقة لخوض غمار كأس أوروبا التي نستضيفها".

وتأتي إقالة فليك قبل تسعة أشهر فقط من استضافة ألمانيا لنهائيات كأس أوروبا من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو المقبل، ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية ضد فرنسا الثلاثاء.

ومن الأسماء المرشحة لخلافة فليك والتي تداولتها الصحف المحلية، تبرز أسماء يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق المقال من منصبه في آذار/مارس الماضي، النمساوي أوليفر غلاسنر الفائز مع آينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت، وشتيفان كونتس بطل أوروبا مرتين مع منتخب الشباب (عامي 2017 و2021).

وأشرف فليك على آخر حصة تدريبية استعدادا للمباراة ضد فرنسا الأحد وكانت مفتوحة أمام الجمهور وتابعها نحو 3500 متفرج.

واستلم فليك مهمة تدريب ألمانيا صيف عام 2021 خلفا ليواكيم لوف الذي تولى المهمة على مدى 15 عاما وقاد المنتخب إلى إحراز كأس العالم في البرازيل عام 2014.

لكن فليك وجد نفسه أمام ضغوط كبيرة خلال عهده حيث خرج "دي مانشافت" من الدور الثاني لكأس أوروبا عام 2021، ثم خرج من الباب الضيق في مونديال قطر أواخر العام الماضي بانتهاء مشواره عند دور المجموعات للمرة الثانية تواليا.

وحقق المنتخب الألماني نتائج هزيلة في المباريات الودية السبع الأخير منذ مطلع العام الحالي، حيث خسر في أربع منها أمام بولندا 0-1 وكولومبيا 0-2 وبلجيكا 2-3 قبل أن يسقط أمام اليابان 1-4 السبت، مقابل تعادل واحد مع أوكرانيا 3-3 وفوز وحيد على البيرو 2-0.

وبالمجمل، لم يفز المنتخب الألماني سوى في 4 من آخر 17 مباراة خاضها.

وكان المنتخب الألماني عرضة لانتقادات لاذعة في الصحف الألمانية غداة الخسارة أمام اليابان وعنونت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار "عار عليكم!"، وتحدثت عن منتخب "محرج للغاية"، فيما تحدثت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" اليومية الكبرى في ميونخ عبر موقعها الإلكتروني عن "كارثة أخرى".

وبدورها، كتبت صحيفة "فرانكفورت ال غماين تسايتونغ" عبر موقعها الرسمي "الرؤية الألمانية للرعب"، مع صورة للشاشة في ملعب فولفسبورغ الذي استضاف الودية والنتيجة 1-4.

وضمن السياق ذاته، توصلت "فرانكفورت ال غماين تسايتونغ" إلى استنتاج "مع الهزيمة أمام اليابان 1-4، وصلت حقبة هانزي فليك إلى الحضيض. وفي النهاية، لا يبقى سوى الحكم: ليس على المستوى".

دفعت النتائج المتواضعة والخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة، المدير الرياضي فولر للاعتراف بعد الخسارة أمام اليابان "لم نعد من المستوى الأول في أوروبا".