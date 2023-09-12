تصفيات يورو 2024: إيطاليا تتلقى ضربة إضافية

سيكون سباليتي أيضا من دون المهاجمين ماتيو بوليتانو وفيديريكو كييزا وثنائي روما جانلوكا مانشيني ولورنتسو بيليغريني في هذه المباراة التي ستكون هامة جدا لحظوظ إيطاليا بالتأهل إلى نهائيات الصيف المقبل المقامة في ألمانيا.

تعرّض المنتخب الإيطالي حامل اللقب إلى ضربة إضافية قبل مواجهته المصيرية في وقت لاحق الثلاثاء ضد ضيفه الأوكراني في تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، وذلك بإصابة لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي ساندرو تونالي.

واستبعد لاعب ميلان السابق عن لائحة الفريق الذي سيواجه أوكرانيا مساءً على ملعب "سان سيرو" في ميلانو ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات القارية، نتيجة إصابة عضلية لم يكشف الاتحاد المحلي للعبة عن تفاصيلها.

وسبق لمدرب إيطاليا الجديد لوتشيانو سباليتي أن شدد على عدم اختيار أي لاعب يعاني من مشاكل بدنية حتى وإن كانت طفيفة كي لا يتسبّب ذلك بتفاقمها.

وسيكون سباليتي أيضا من دون المهاجمين ماتيو بوليتانو وفيديريكو كييزا وثنائي روما جانلوكا مانشيني ولورنتسو بيليغريني في هذه المباراة التي ستكون هامة جدا لحظوظ إيطاليا بالتأهل إلى نهائيات الصيف المقبل المقامة في ألمانيا.

وفي ظل تأهل صاحبي المركزين الأولين عن كل مجموعة إلى النهائيات، ستكون إيطاليا مطالبة بالفوز على أوكرانيا التي تتقدم على "أتزوري" في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط لكنها خاضت مباراة أكثر من أبطال العالم أربع مرات الذين يتخلفون بفارق تسع نقاط عن إنجلترا المتصدرة.

وخسرت إيطاليا جهود بوليتانو وقلب الدفاع مانشيني خلال التعادل المخيب السبت على أرض مقدونيا الشمالية 1-1، في حين استبعد كييزا وبيليغريني عن الفريق قبل المباراة ضد المنتخب التي تسبب بغياب "أتزوري" عن مونديال قطر 2022 بالفوز عليه في نصف نهائي الملحق القاري المؤهل الى النهائيات.