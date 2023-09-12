مبابي يتواصل مع ريال مدريد

سعى مبابي من خلال مكالمته إلى تهدئة ريال مدريد، وقدم وعدا بأنه لن يلعب موسما آخر في باريس مهما عرضوا عليه من أموال.

تواصل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، مع ريال مدريد الإسباني في الأيام القليلة الماضية.

وجاءت مكالمة مبابي مع الفريق الملكي في أعقاب تقارير أفادت بأن سان جيرمان قدم عروضا من أجل الاحتفاظ بخدمات اللاعب، فيما أشارت التقارير إلى أن الأول يدرس العروض.

وأورد برنامج "الشيرنجيتو"، أن مبابي حرص على الاتصال بممثلي ريال مدريد الأسبوع الماضي، وذلك بعد شائعات سريها سان جيرمان عن مفاوضات التجديد.

وسعى مبابي من خلال مكالمته إلى تهدئة ريال مدريد، وقدم وعدا بأنه لن يلعب موسما آخر في باريس مهما عرضوا عليه من أموال.

وذكر مبابي في المكالمة "الشائعات حول التجديد المحتمل كاذبة".

ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن ريال مدريد يريد التزام الصمت في هذه القضية، وألا يكون هناك ضجة لعدم إثارة غضب سان جيرمان.

وأضاف أن ريال مدريد حافظ منذ نيسان/ أبريل الماضي على علاقة سلسة مع مبابي، إذ استمع الفريق إلى نية اللاعب الذي أوفى بوعده بعدم مغادرة باريس في صيف 2023.

ورغم ذلك لا يثق مسؤولو الملكي بشكل كامل في وعد اللاعب الفرنسي أو والدته فايزة العماري، التي تدير أعماله.

وذكر "الشيرنجيتو" أن خطة ريال مدريد في قضية مبابي لا تزال دون تغيير، وهي أن يحصل النادي على توقيع اللاعب في كانون الثاني/ يناير المقبل أو ستلغى الصفقة.