بايرن ميونخ يسعى إلى قطع الطريق أمام ريال مدريد

تسعى الإدارة الجديدة إلى استكمال المحادثات، لكنها ستكون أمام مهمة صعبة لإقناع وكيله نيك هوسيه من الناحية الرياضية والمالية، للحصول على توقيعه.

يخطط بايرن ميونخ الألماني قطع الطريق أمام ريال مدريد الإسباني الذي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب الأول، الكندي ألفونسو ديفيز.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديفيز مع الفريق البافاري في صيف 2025.

ويعتمد بايرن ميونخ على ديفيز في التشكيلة الأساسية، ما سيدفع به لمحاولة تحصينه من أجل عدم رحيله إلى أي فريق في المستقبل القريب.

وبحسب موقع "سبورت 1"، فإن مفاوضات تجديد عقد ديفيز معلقة منذ رحيل المدير الرياضي للفريق البافاري، حسن صالح حميديتش، الذي كان في محادثات مع ممثل اللاعب من قبل.

وتسعى الإدارة الجديدة إلى استكمال المحادثات، لكنها ستكون أمام مهمة صعبة لإقناع وكيله نيك هوسيه من الناحية الرياضية والمالية، للحصول على توقيعه.

ويملك بايرن ميونخ، ميزة في المفاوضات تتعلق بانخراط المدير التقني الجديد ماركو نيب، في صفقة جلب ديفيز إلى ميونخ، مما جعله على علاقة وثيقة بوكيل أعماله.