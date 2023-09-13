فيراتي ينتقل من سان جيرمان إلى الدوري القطري

نشر العربي القطري فيديو عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، يظهر فيه فيراتي مرتديا قميص النادي الأحمر، وعلّق عليه بوسم "فيراتي عرباوي".

طوى نجم الوسط الإيطالي، ماركو فيراتي، صفحة بطل فرنسا باريس سان جيرمان ليفتح أخرى بانتقاله اللافت إلى العربي القطري الأربعاء.

بعد 11 عامًا في باريس، قرّر اللاعب المكنّى "البومة الصغيرة" خوض تحدّ جديد في مسيرته، بقبول العرض المقدم من قطر التي استضافت مونديال 2022.

وسينضم فيراتي إلى زميله السابق في سان جيرمان قلب الدفاع الدولي عبدو ديالو، لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا، والمهاجمين السوري عمر السومة والتونسي يوسف المساكني.

ونقل سان جيرمان في بيان الأربعاء عن رئيسه القطري ناصر الخليفي قوله إن فيراتي "لعب دورا رئيسا في تاريخنا العظيم"، فيما اعتبر الإيطالي في البيان نفسه أن "باريس والنادي والمشجعين سيحظون دائما بمكانة خاصة جدا في قلبي. سأظل باريسيا إلى الأبد".

من جهته، نشر العربي القطري فيديو عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، يظهر فيه فيراتي مرتديا قميص النادي الأحمر، وعلّق عليه بوسم "فيراتي عرباوي".

وألحقه بصور خلال التوقيع، مشيرا إلى أن العقد يمتد لثلاث سنوات، من دون الإشارة إلى تفاصيله الماديّة.

قد يبدو الخيار مفاجئًا من لاعب يبلغ من العمر 30 عامًا فقط، تُوّج قبل عامين فقط مع منتخب بلاده بلقب كأس أوروبا ويُعدّ أحد أفضل لاعبي الارتكاز الوسطي في القارة. لكنّ رحيله يتماشى مع السياسة الجديدة التي تنتهجها إدارة النادي الباريسي، الحريصة على نفض غبار النكسات المتلاحقة، بعد أن عاش أحد أسوأ مواسمه منذ تسلم الإدارة القطرية زمام الأمور عام 2011. إذ فشل سان جيرمان بالارتقاء إلى حجم التوقعات المعقودة عليه، بعد ضمّه أبرز النجوم العالميين، رغم فوزه بلقب الدوري الفرنسي 11 مرة.

هذا الأمر جعل من رحيل جميع اللاعبين أمرًا واردًا، حتى لو كان أحد أعمدة النادي في الحقبة الأخيرة، على غرار فيراتي أو البرازيلي نيمار المنتقل إلى الهلال السعودي.

ظنّ البعض أنّ استلام المدرب الإسباني لويس إنريكي تدريب الفريق مكان كريستوف غالتييه، قد يدفع النجم الإيطالي لمواصلة المغامرة، نظرًا إلى قدرته على شغل دور محوري يُلبي طموحات إنريكي، إلا أنّ موسم 2022-2023 لا يزال وقعه مدوّيًا، حتى لو تطلب الأمر رحيل من كان يُعتبر غير قابل للتفاوض في سان جيرمان.

وبدا فيراتي، الذي كان قد جدّد عقده في "بارك دي برانس" حتى عام 2026 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، منهكًا في الفترة الأخيرة، لا سيما في النصف الثاني من الموسم حيث كان بعيدًا جدًا عن مستواه.

إلا أنّ الفراغ الذي سيتركه لاعب الوسط صغير البنية (1.65 م) بالنسبة لنادي العاصمة الفرنسية سيكون هائلا، لأنه عندما يكون في حالة معنوية جيدة وبعيدًا عن الإصابة، يُعدّ قيمة فنية كبيرة، وسبق أن قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إنه كان "مغرمًا به" بعد عرض كبير قدمه الإيطالي ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في أيلول/سبتمبر 2021.

وصرّح المدرب الإسباني "إنه لاعب استثنائي ومميّز. تحت الضغط، يتمتع بالهدوء اللازم للقيام بلمسة إضافية للكرة، وتوفير التمريرة الحاسمة".

لطالما تمسّك برشلونة الإسباني بخيط أمل لضمّ الجوهرة الإيطالية وكاد يحقق هدفه عام 2017، لكنه واجه تعنتًا كبيرًا من إدارة سان جيرمان التي كانت تعتبر التخلي عن فيراتي من المحرمات. ومعلوم أنّ سان جيرمان لم يتردّد في تمديد عقده مرات عدّة لإبقائه في الحضن الباريسي (2013، 2016، 2019، و2022).

رغم فوزه بتسعة ألقاب في "ليغ 1" مع سان جيرمان، وكأس أوروبا مع الـ"أتزوري"، إلا أن فيراتي واجه تحديات جمّة في مسيرته من خلال سلسلة من الإصابات وأسلوب حياة مشكوك فيه في بعض الأحيان مما جعله يغيب عن منازلات كبرى، مثل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 ضد بايرن ميونخ في لشبونة، حيث دخل كلاعب بديل.

تميّزت أيضًا الفترة التي قضاها في سان جيرمان بعدم انضباطه والإنذارات "الكثيفة" التي تلقاها (141 بطاقة صفراء و6 حمراء).

قال في عام 2021 لقناة "كانال+": "تعلمت اللعب بالبطاقة الصفراء. الحكم صديقي، لكن في بعض الأحيان تحدث الأشياء ونغضب".

وتابع في حديث آخر للقناة نفسها بعد إحدى مباريات دوري الأبطال "مع الحكام، نحن لا نفهم بعضنا البعض".