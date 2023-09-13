ماذا قال ساوثغيت عن الانتقادات ضد ماغواير؟

رأى ساوثغيت أن ما حصل الثلاثاء بحق مدافعه كان "نتيجة للمعاملة السخيفة التي عانى منها لفترة طويلة من الزمن".

دافع مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، عن مدافعه هاري ماغواير، واصفا الانتقادات الموجهة إلى الأخير بـ"السخيفة"، وذلك بعد عرض مهزوز آخر للاعب مانشستر يونايتد في الفوز الودي على إسكتلندا (3-1) مساء الثلاثاء.

وخاض ماغواير الثلاثاء مباراته الدولية الـ59 بعد دخوله بديلا، لكنه وجد نفسه عرضة للسخرية نتيجة تسجيله في مرمى بلاده عن طريق الخطأ.

وأصبح ماغواير الذي تم اختياره ضمن أفضل تشكيلة لنهائيات كأس أوروبا قبل عامين حين ساهم في وصول بلاده إلى النهائي قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح، هدفا للإساءات والانتقادات الساخرة منه نتيجة معاناته مع فريقه مانشستر يونايتد.

ورغم ما يعيشه في "أولد ترافورد"، بقي ماغواير من الركائز التي يعتمد عليها ساوثغيت في المنتخب الذي منحه السبت في التعادل مع أوكرانيا 1-1 في تصفيات كأس أوروبا 2024 مشاركته الأولى كأساسي هذا الموسم.

لكن ابن الـ30 عاما كان هدفا للإساءة والسخرية حين دخل أرض الملعب بعد استراحة شوطي مباراة الثلاثاء ضد اسكتلندا.

وقال ساوثغيت إن لا مشكلة لديه في ما يخص سلوك الجماهير الإسكتلندية، لكنه رأى أن ما حصل الثلاثاء بحق مدافعه كان "نتيجة للمعاملة السخيفة التي عانى منها لفترة طويلة من الزمن"، مصنفا ما يحصل بحق مدافع ليستر سيتي السابق بـ"الهراء. لم أعرف مطلقاً أي لاعب يعامل بهذه الطريقة، ليس من قبل المشجعين الإسكتلنديين، بل من قبل معلقينا (الإنجليز)، محللينا (لاعبون سابقون في أغلبهم يحللون المباريات لصالح شبكات تلفزيونية)".

ورأى أن منتقدي ماغواير على شاشات التلفزة "خلقوا شيئا يتجاوز أي شيء رأيته على الإطلاق. لقد كان ركيزة أساسية بالنسبة لنا في ثاني أنجح فريق إنجليزي منذ عقود. لقد كان جزءا أساسيا من ذلك".

وهتف المشجعون الإنجليز باسم المدافع طوال الشوط الثاني "هاري ماغواير، إنه يفوز 3-1"، وذلك بعدما أضاف هاري كين الهدف الثالث لمنتخب "الأسود الثلاثة" الذي تقدم في الشوط الأول بهدفي فيل فودن وجود بيلينغهام قبل أن يقلص ماغواير الفارق لصالح أصحاب الأرض في الشوط الثاني.

وردا على سؤاله عن حال ماغواير بعد المباراة، وصف ساوثغيت الهدف في مرماه بأنه "مؤسف"، مضيفا عن وضع مدافع يونايتد "إنه جيد، إنه رائع. لقد حققنا فوزا جيدا، ولعب جزءا كبيرا في ذلك".