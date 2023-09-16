مانشستر سيتي ينتزع فوزا ثمينا من وست هام

واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري محققا فوزه الخامس تواليا، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويستعيد صدارة الدوري من ليفربول، في حين تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط.

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه وست هام بثلاثة أهداف لهدف خلال مباراتهما السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم وست هام بهدف في الشوط الأول عن طريق جيمس وارد براوس في الدقيقة 36، لكن عاد مانشستر بقوة في الشوط الثاني ونجح في تعديل النتيجة تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا بعد عودته من عملية جراحية في الظهر.

سجل أهداف "السيتيزن" جيريمي دوكو، وبرناردو سيلفا وإيرلينغ هالاند في الدقائق 46، 76، 86 على التوالي.

وواصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري محققا فوزه الخامس تواليا، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويستعيد صدارة الدوري من ليفربول، في حين تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، سقط مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" بعدما خسر أمام برايتون بثلاثة أهداف لهدف.

سجل أهداف برايتون دانيال ويلبيك في الدقيقة 20، وباسكال غروس في الدقيقة 53، وجواو بيدرو في الدقيقة 71، بينما سجل هدف اليونايتد الوحيد، التونسي حنبعل المجبري في الدقيقة 73.

ورفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة، بينما تواصلت معاناة مانشستر يونايتد بعد توقف رصيده عند 6 نقاط.

وحقق توتنهام فوزا صعبا، بملعبه، على حساب شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، كما تغلب أستون فيلا على كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف، وفولهام على لوتون تاون بهدف دون رد.