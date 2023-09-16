ميسي يعود إلى تدريبات إنتر ميامي

مارتينو "يجب أن نكون حذرين، لأن لدينا الكثير من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة. وتركيزنا ليس حول إصابة ليو أو أي لاعب آخر. فنحن نتعامل مع كل هذه الأمور باستمرار".

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى التدريبات مع فريقه إنتر ميامي الجمعة، وسط تكهنات بغيابه عن مباراة فريقه المقبلة ضد أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي.

وغاب ميسي عن الفريق بسبب إصابة لم يكشف عن مدى خطورتها تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وقال المدير الفني لإنتر ميامي، تاتا مارتينو، إن "ميسي بخير، لكننا سننتظر لاتخاذ قرار نهائي حول مشاركته".

وأضاف "يجب أن نكون حذرين، لأن لدينا الكثير من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة. وتركيزنا ليس حول إصابة ليو أو أي لاعب آخر. فنحن نتعامل مع كل هذه الأمور باستمرار".

ومن المقرر أن تجرى مباراة إنتر ميامي وأتلانتا غدا الأحد.