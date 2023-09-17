كريتشيكوفا تتوج ببطولة سان دييغو المفتوحة للتنس

تغلبت التشيكية باربورا كريتشيكوفا على الأميركية صوفيا كينين بنتيجة 6-4 و2-6 و6-4، مساء أمس السبت، في نهائي بطولة سان دييغو المفتوحة لكرة المضرب (تنس) لتحرز لقبها الثاني هذا العام والسابع في جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وأقيمت المباراة في أجواء باردة وغائمة، وشهدت أخطاء وتسديدات غير متسقة من جانب اللاعبتين حتى المجموعة الأخيرة، غير أن كريتشيكوفا تمكنت في النهاية من تحقيق الفوز مستغلة أخطاء كينين.

بالإضافة إلى شيك قيمته 120150 دولارا والكأس الزجاجية، حصلت كريتشيكوفا، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة لعام 2020، على لوح تزلج لامع جديد طوله 5 أقدام و9 بوصات، ما يرمز إلى قرب موقع البطولة من الشاطئ في سان دييغو.