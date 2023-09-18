ميسي يثير غضب جماهير إنتر ميامي

تذاكر المباراة نفدت منذ انتقال ميسي لإنتر ميامي، حيث سارعت الجماهير على حجز التذاكر من أجل مشاهدته، وهو ما لم يحدث في النهاية.

أثار النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أول أزمة بين صفوف جماهير إنتر ميامي الأميركي، وذلك بعد غيابه عن المباراة أمام أتلانتا يونايتد.

وكان إنتر ميامي قد تعاقد مع ميسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخسر إنتر ميامي المباراة بالنتيجة 5-2 في دوري المجموعة الشرقية الأميركي، وتعتبر هذه الخسارة الأولى للفريق في مختلف المسابقات منذ انضمام ميسي إليه؛ لكن ذلك لم يكن سبب غضب الجماهير.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، إن الجماهير سواء إن التابعة لإنتر ميامي أو حتى أتلانتا، غضبت بسبب غياب ميسي الذي كانت تسعى لرؤيته وليس بسبب نتيجة المباراة.

وأضافت الصحيفة أن تذاكر المباراة نفدت منذ انتقال ميسي لإنتر ميامي، حيث سارعت الجماهير على حجز التذاكر من أجل مشاهدته، وهو ما لم يحدث في النهاية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شدة الإقبال على حجز تذاكر المباراة، جعل أرخص تذكرة فيها تصل إلى 150 دولارا أميركيا، وهو رقم مرتفع للغاية.

وشهد ملعب "مرسيدس بينز"، والذي احتضن المباراة، حضور 71 ألفا و535 مشجعا، من أجل مشاهدة ميسي، غير أن اللاعب الأرجنتيني لم يشارك في اللقاء.