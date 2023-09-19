فاران وماونت يعودان إلى تدريبات اليونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء أن المدافع الفرنسي رافايل فاران ولاعب الوسط مايسون ماونت عادا إلى التمارين الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.

وحصل فريق "الشياطين الحمر" على جرعة ثقة إضافية بعد بداية كارثية في الدوري الممتاز هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط من فوزين وثلاث هزائم.

ولم يحدد يونايتد ما إذا سيكون فاران وماونت المنتقل إليه مطلع الموسم الحالي من تشيلسي، ضمن التشكيلة التي ستسافر إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونخ الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين سيخوض مباراته المقبلة في الدوري أمام بيرنلي السبت.

وكان فاران قد سجل هدف الفوز الوحيد ليونايتد أمام وولفرهامبتون في مستهل مبارياته في البريمييرليغ، قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 26 في الفوز على نوتنغهام فوريست 3-2 في الجولة الثالثة في 26 آب/أغسطس، ليخسر بعدها فريقه في ملعب آرسنال 1-3 وعلى أرضه أمام برايتون بالنتيجة ذاتها السبت.

في المقابل، تمرن لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط القادم من فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة بمفرده بعيدا عن المجموعة، كما أشار النادي. وكان المغربي قد غادر بعثة بلاده قبل الودية أمام بوركينا فاسو بسبب "إصابة طفيفة" من دون تحديدها (فاز المغرب 1-0).

كما يفتقد يونايتد في بداية الموسم لجهود مهاجمه البرازيلي أنتوني الذي منحه إجازة مفتوحة على خلفية اتهامه من قبل صديقته السابقة بالتهديد والعنف، في حين دخل الجناح جايدون سانشو في صراع مفتوح مع مدربه الهولندي إريك تن هاغ.