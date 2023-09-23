ريمونتادا برشلونة أمام سيلتا فيغو تقوده إلى الصدارة

قدّم لاعبو برشلونة "هدية العمر" لمدربهم تشافي هرنانديز (43 عاما) غداة تجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2025 مع إمكانية التجديد لسنة إضافية.

حقق برشلونة "ريمونتادا" في مباراة جنونية قادته للفوز على ضيفه سيلتا فيغو 3-2 والارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة.

وقلب برشلونة تأخره بهدفين حتى الدقيقة 80، إلى فوز خيالي بفضل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين في غضون 5 دقائق (81 و85) والوافد الجديد المدافع جواو كانسيلو (89).

وكان سيلتا فيغو تقدم بهدفي النرويجي يورغن ستراند لارسن (19) والبديل اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس (76).

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة من 5 انتصارات مقابل تعادل، بانتظار ديربي العاصمة مدريد بين ريال صاحب العلامة الكاملة (15 نقطة) وجاره أتلتيكو الأحد. كما تقدم النادي الكاتالوني بفارق الأهداف عن جيرونا الفائز على ريال مايوركا 5-3 في وقت سابق.

وقدّم لاعبو برشلونة "هدية العمر" لمدربهم تشافي هرنانديز (43 عاما) غداة تجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2025 مع إمكانية التجديد لسنة إضافية.

وأجرى "مايسترو" خط الوسط السابق 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة الفوز على أنتويرب البلجيكي (5-0) قبل أربعة أيام. فزج بكل من ماركوس ألونسو وأوريول روميو وفيران توريس بدلا من أليكس بالدي وغافي والبرازيلي رافينيا.

على ملعب "مونتجويك" الأولمبي، افتتح سيلتا فيغو التسجيل عبر ستراند لارسن في الدقيقة 19، بعد ركنية أبعدها الدفاع الكاتالوني 3 مرات قبل أن تصل إلى الأميركي لوكا دي لا توري الذي مررها بدوره إلى الهداف النرويجي ليهز شباك الحارس الألماني مارك أندري تير-شتيغن.

وأهدر الوافد الجديد على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس فرصة إدراك التعادل بعد لعبة جماعية، ليسدد لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق كرة من داخل المنطقة علت العارضة (23).

وتقدّم سيلتا فيغو في معقل برشلونة الذي افتقد للرؤية والأفكار وكادت شباكه أن تهتز عدة مرات، في حين اضطر المدرب تشافي لإخراج لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ إدخال غافي بدلا منه جراء تعرضه للإصابة (36).

وأعاد تشافي خلط أوراق فريقه مع بداية الشوط الثاني، ليدخل المهاجم البالغ 16 عاما لامين جمال والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو وبالدي بدلا من ألونسو وروميو والدانماركي أندرياس كريستنسن.

وسدد أراوخو كرة من 30 مترا صدها الحارس إيفان فيار (57)، وأهدر توريس فرصتين (64 و66).

وفي وقت اعتقد سيلتا فيغو أنه عاد بالنقاط الثلاث بهدف ثان سجله البديل دوفيكاس بعد تمريرة من قائده إياغو أسباس وضعته بمواجهة حارس البلوغرانا (76)، بدأ برشلونة عودته بهدفي ليفاندوفسكي في غضون 5 دقائق بداية بعد تمريرة من فيليكس تابعها ساقطة فاصطدمت بالعارضة وارتدت داخل الشباك وثم بعد لعبة مشتركة بين رافينيا، بديل توريس، وكانسيلو، ليمررها الأخير خلفية إلى البولندي تابعها بقدمه اليمنى في الشباك (81 و85)، قبل أن يخطف مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي السابق هدف الفوز والنقاط الثلاث بعد تمريرة ساحرة من غافي (89).