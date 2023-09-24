إنتر ميلان يواصل بدايته المثالية بفوز خامس على التوالي

نزل إنتر ميلان بقوة في الشوط الثاني ونجح فيديريكو ديماركو في تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة "نصف طائرة" في الدقيقة 51.

واصل إنتر ميلان بدايته المثالية في الدوري الايطالي بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي منذ مطلع الموسم الحالي، وجاء على مضيفه إمبولي 1-0 الأحد، رافعا رصيده إلى 15 نقطة من أصل 15 ممكنة.

وجدت كتيبة المدرب سيموني إنزاغي صعوبة خلال الشوط الأول الذي وقف فيه صاحب الأرض ندا عنيدا.

لكن إنتر الذي سقط في فخ التعادل الأربعاء أمام ريال سوسييداد الإسباني 1-1 في مستهل مشواره هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، نزل بقوة في الشوط الثاني ونجح فيديريكو ديماركو في تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة "نصف طائرة" في الدقيقة 51.

وكاد الفرنسي ماركوس تورام أن يضيف الهدف الثاني لكن كرته مرت فوق العارضة بقليل (77).

وشارك التشيلي ألكسيس سانشيز بديلا في الشوط الثاني في ثاني تجربة له في صفوف إنتر بعد موسم قضاه مع مارسيليا الفرنسي.

وكان إمبولي قد تخلى عن مدربه باولو زانيتي قبل 5 أيام وأصبح أول مدرب يٌقال من منصبه في الدوري هذا الموسم وذلك بعد خسارة فريقه الساحقة أمام روما بسباعية نظيفة في المرحلة الرابعة.

وتم تعيين أوريليو أندرياتسولي بدلا منه.

وواصل فيورنتينا بدايته الجيدة بتحقيقه للفوز الثالث، وذلك على حساب مضيفه أودينيزي بهدفين سجلهما الأرجنتيني لوكاس مارتينيز كوارتا (32) وجاكومو بونافنتورا (2+90)، رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف يوفنتوس الرابع ونقطة أمام أتالانتا الذي حقق بدوره الأحد فوزه الثالث على حساب ضيفه كالياري بالنتيجة ذاتها سجلهما النيجيري أديمولا لوكمان (33) والكرواتي ماريو باشاليتش (76).