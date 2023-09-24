الأندية الأردنية تتراجع عن تعليق مشاركتها بالدوري

"حرصا من أندية المحترفين على المصلحة العامة ومصلحة كرة القدم في بلدنا العزيز، فقد قررت الأندية بالإجماع العودة للمشاركة في دوري المحترفين".

قررت الأندية العودة إلى المشاركة في منافسات بطولة الأردن لكرة القدم وإيقاف تعليقها المشاركة بعد اجتماعها الأحد في مقر النادي الفيصلي وذلك حرصا على مصلحة اللعبة في البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الأندية تلاه رئيس النادي الفيصلي نضال الحديد: "اجتمعت أندية المحترفين بكامل ممثليها في النادي الفيصلي وبحثت موضوع تعليق المشاركة (في الدوري)، وتوافقت على الاجتماع مع الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم لبحث المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الأندية وأبرزها المشاكل المالية التي أدت إلى تعليق مشاركتها في بطولة دوري المحترفين".

واضاف "وحرصا من أندية المحترفين على المصلحة العامة ومصلحة كرة القدم في بلدنا العزيز، فقد قررت الأندية بالإجماع العودة للمشاركة في دوري المحترفين".

وسجلت الأندية الأردنية موقفا غير مسبوق بتنفيذها قرار تعليق المشاركة في الدوري ورفضها خوض مباريات المرحلة السادسة التي كانت مقررة أيام الخميس والجمعة والسبت.

واتخذت الأندية قرار تعليق المشاركة لحين تحقيق مطالبها من اتحاد الكرة الأردني، وأبرزها صرف مبلغ 200 ألف دينار أردني لكل نادٍ وإيجاد راعٍ رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

وستكون عودة منافسات الدوري بالمرحلة السابعة في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر القادم، على أن يتم إعادة جدولة مباريات المرحلة السادسة في وقت لاحق ودون أن تتعرض الأندية لأي عقوبات مالية أو إدارية.